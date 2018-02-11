Из-за погодных условий на Олимпиаде-2018 скоростной спуск у мужчин перенесен на другой день

/ Спорт
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11 февраля в горнолыжной программе Олимпиады в Пхенчхане должен был состояться скоростной спуск у мужчин. Однако из-за слишком сильного ветра организаторы вынуждены были отменить соревнования и перенести их на другой день.

Согласно новому расписанию, скоростной спуск у мужчин состоится 15 февраля, а ранее планировавшийся на этот день супергигант сдвинут на 16 февраля. Время старта не изменилось (05:00 по минскому времени)

Беларусь в мужской горнолыжной программе представляет один спортсмен — Юрий Данилочкин.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 горные лыжи Персона: Юрий Данилочкин Город: Пхенчхан

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