Дубров о поражении Саснович: организм человека тоже живой

Белорусская теннисистка Александра Саснович и капитан нашей команды Эдуард Дубров прокомментировали вторую встречу, прошедшую в рамках матча ¼ финала Кубка федерации Беларусь — Германия.

Фото пресс-службы БТФ

По словам спортсменки, «у меня есть небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить».

Саснович отметила, что у нее перед воскресным поединком еще есть время, чтобы что-то исправить.

«Я никогда не играла против Татьяны Марии. Она тоже очень сильный соперник. Я попробую подготовиться к игре, у меня есть еще один день, а точнее, вечер, и я думаю, что буду готова играть. Посмотрим…» — выразила осторожный оптимизм первый номер белорусской сборной.

В свою очередь Эдуард Дубров напомнил, что «спорт непредсказуем, организм человека тоже живой».

Напомним расписание второго дня: Саснович — Мариа, Соболенко — Лёттнер, Вера Лапко (100-е место в парном рейтинге)/Лидия Морозова (63) — Анна-Лена Фридзам (330)/Анна-Лена Грёнефельд (21).