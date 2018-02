Мужской скиатлон выиграл норвежец Крюгер. Долидович сошел с дистанции

11FEB Cross-Country Skiing - Men's 15km + 15km Skiathlon Results

2/11 크로스컨트리 스키 - 남자 15km + 15km 스키애슬론

Gold KRUEGER Simen Hegstad / NOR

Silver SUNDBY Martin Johnsrud / NOR

Bronze HOLUND Hans Christer / NOR

Congratulations! 축하합니다!! pic.twitter.com/klwzjgkrEc

