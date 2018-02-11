Мужской скиатлон выиграл норвежец Крюгер. Долидович сошел с дистанции

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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в мужском скиатлоне, завершившемся в олимпийском Пхёнчхане.

Победу праздновал Симен Хегстад Крюгер, пробежавший дистанцию за 1 час 16 минут 20 секунд.

Мартин Йонсруд Сундбю уступил 8 секунд и занял второе место, а Ханс Кристер Холунд с отставанием 9,9 секунды — третье.

На старт гонки выходили три белорусских спортсмена, но на финиш приехали только двое: Михаил Семенов занял 44-е место (+4.52,0), а Юрий Астапенко — 50-е (+6.52,5).

А вот старожил олимпийской команды Сергей Долидович по непонятным пока причинам сошел с дистанции еще в самом начале гонки.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Симен Хегстад Крюгер Мартин Йонсруд Сундбю Ханс Кристер Холунд Михаил Семенов Юрий Астапенко Сергей Долидович Город: Пхенчхан

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