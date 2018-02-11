Мужской скиатлон выиграл норвежец Крюгер. Долидович сошел с дистанции

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в мужском скиатлоне, завершившемся в олимпийском Пхёнчхане.

11FEB Cross-Country Skiing - Men's 15km + 15km Skiathlon Results

2/11 크로스컨트리 스키 - 남자 15km + 15km 스키애슬론 Gold KRUEGER Simen Hegstad / NOR

Silver SUNDBY Martin Johnsrud / NOR

Bronze HOLUND Hans Christer / NOR Congratulations! 축하합니다!! pic.twitter.com/klwzjgkrEc — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 11 февраля 2018 г.

Победу праздновал Симен Хегстад Крюгер, пробежавший дистанцию за 1 час 16 минут 20 секунд.

Мартин Йонсруд Сундбю уступил 8 секунд и занял второе место, а Ханс Кристер Холунд с отставанием 9,9 секунды — третье.

На старт гонки выходили три белорусских спортсмена, но на финиш приехали только двое: Михаил Семенов занял 44-е место (+4.52,0), а Юрий Астапенко — 50-е (+6.52,5).

А вот старожил олимпийской команды Сергей Долидович по непонятным пока причинам сошел с дистанции еще в самом начале гонки.