Преступников в Беларуси будут ловить по базе данных ДНК

Ученые из Беларуси создают уникальную базу данных ДНК. Она необходима, чтобы разработать современные методы идентификации личности.

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В распоряжении ученых уже около 300 образцов. С их помощью специалисты определят, какие гены отвечают за внешность белорусов, сообщает «МИР 24».

В первую очередь, такие исследования помогут криминалистам. Над проектом белорусские специалисты работают совместно с российскими коллегами.

Как отметил главный ученый секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский, «с учетом того что у нас граница практически прозрачная, то вот это перемещение, миграция, тоже должно учитываться».

Специалист подчеркнул, что белорусские власти должны знать, кто приезжает в страну, их генетические особенности.

«Это важно, как для лечения, так и для обнаружения потенциальных преступников», — заявил Кильчевский.

Белорусские ученые планируют также изучить генетическую предрасположенность жителей Беларуси и России к различным заболеваниям.