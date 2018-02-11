Преступников в Беларуси будут ловить по базе данных ДНК
Ученые из Беларуси создают уникальную базу данных ДНК. Она необходима, чтобы разработать современные методы идентификации личности.
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В распоряжении ученых уже около 300 образцов. С их помощью специалисты определят, какие гены отвечают за внешность белорусов, сообщает «МИР 24».
В первую очередь, такие исследования помогут криминалистам. Над проектом белорусские специалисты работают совместно с российскими коллегами.
Как отметил главный ученый секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский, «с учетом того что у нас граница практически прозрачная, то вот это перемещение, миграция, тоже должно учитываться».
Специалист подчеркнул, что белорусские власти должны знать, кто приезжает в страну, их генетические особенности.
«Это важно, как для лечения, так и для обнаружения потенциальных преступников», — заявил Кильчевский.
Белорусские ученые планируют также изучить генетическую предрасположенность жителей Беларуси и России к различным заболеваниям.
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