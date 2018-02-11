Стало известно, почему Сергей Долидович сошел с дистанции

Старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад рассказал, почему старожил белорусской команды Сергей Долидович сошел с дистанции в сегодняшнем скиатлоне.

По словам тренера, погодные условия влияют на атлетов. «Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких из-за холода, поэтому он завершил выступление досрочно», — приводит БЕЛТА слова Листопада.

В такой ветер и холод наш ветеран не смог бежать.

Тренер отметил, что штаб сборной внимательно проанализирует выступление и других наших спортсменов.

«Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке», — резюмировал наставник.