Стало известно, почему Сергей Долидович сошел с дистанции
Старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад рассказал, почему старожил белорусской команды Сергей Долидович сошел с дистанции в сегодняшнем скиатлоне.
По словам тренера, погодные условия влияют на атлетов. «Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких из-за холода, поэтому он завершил выступление досрочно», — приводит БЕЛТА слова Листопада.
В такой ветер и холод наш ветеран не смог бежать.
Тренер отметил, что штаб сборной внимательно проанализирует выступление и других наших спортсменов.
«Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке», — резюмировал наставник.
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