Видеофакт. В Киеве на АЗС из очереди произошла массовая драка

В субботу, десятого февраля, примерно в восемь часов вечера на автозаправочной станции на киевском проспекте Правды произошла драка между водителями.

Как сообщается, по предварительным данным, один из водителей решил проехать мимо очереди, а на замечания других водителей отреагировал агрессивно, за что и получил.

На видео можно увидеть, как между несколькими мужчинами завязывается драка, которая впоследствии перерастает в массовый конфликт. Официальные комментарии по поводу инцидента пока отсутствуют, пишет УНИАН.