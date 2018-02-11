Россельхознадзор не нашел яблок у белорусских производителей

Специальная инспекторская комиссия Россельхознадзора посетила Беларусь. Целью приезда было проверка белорусских производителей яблок и огурцов.

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Как отмечается, в результате было проверено 48 белорусских предприятий-производителей. У девяти из них яблок в хранилищах обнаружено не было.

Это следующие производители:

— ФХ «Бугагроинвест» (Каменецкий район, деревня Большая Турна);

— СООО «ЕвроЭпл» (Каменецкий район, деревня Демянчицы);

— ЧТПУП «Бел Сонет» (Малорита);

— СПК «Прогресс-Вертелишки» (Гродненский район);

— ФХ «Райский сад» (Берестовицкий район, деревня Глыбовичи);

— КСУП «Племзавод «Рось» (Волковысский район, гп Россь);

— КФХ «Адамян Г.С.» (Гродненский район, деревня Чещевляны);

— ООО «Злато-сад» (Берестовицкий район, деревня Людвиново);

— ГСХУ «Лужеснянская сортоиспытательная станция» (Витебский район).

Как сообщили в Россельхознадзоре, в декабре 2017-го — феврале 2018-го продукция из этих предприятий поступала в Россию.

Чтобы уберечься от поставок продукции из стран, попавших под российское «продовольственное эмбарго», Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой не выдавать с 8 февраля фитосанитарные сертификаты на поставки яблок в Россию указанным предприятиям.