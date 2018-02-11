Россельхознадзор не нашел яблок у белорусских производителей
Специальная инспекторская комиссия Россельхознадзора посетила Беларусь. Целью приезда было проверка белорусских производителей яблок и огурцов.
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Как отмечается, в результате было проверено 48 белорусских предприятий-производителей. У девяти из них яблок в хранилищах обнаружено не было.
Это следующие производители:
— ФХ «Бугагроинвест» (Каменецкий район, деревня Большая Турна);
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— СООО «ЕвроЭпл» (Каменецкий район, деревня Демянчицы);
— ЧТПУП «Бел Сонет» (Малорита);
— СПК «Прогресс-Вертелишки» (Гродненский район);
— ФХ «Райский сад» (Берестовицкий район, деревня Глыбовичи);
— КСУП «Племзавод «Рось» (Волковысский район, гп Россь);
— КФХ «Адамян Г.С.» (Гродненский район, деревня Чещевляны);
— ООО «Злато-сад» (Берестовицкий район, деревня Людвиново);
— ГСХУ «Лужеснянская сортоиспытательная станция» (Витебский район).
Как сообщили в Россельхознадзоре, в декабре 2017-го — феврале 2018-го продукция из этих предприятий поступала в Россию.
Чтобы уберечься от поставок продукции из стран, попавших под российское «продовольственное эмбарго», Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой не выдавать с 8 февраля фитосанитарные сертификаты на поставки яблок в Россию указанным предприятиям.
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