Голландский конькобежец Крамер выиграл золото на дистанции 5000 м и стал 4-кратным олимпийским чемпионом

Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Дистанцию он пробежал за 6 минут 9,76 секунды (олимпийский рекорд).

Фото pyeongchang2018.com

Второе и третье места соответственно завоевали канадец Тед-Ян Блумен (отставание 1,86 секунды) и норвежец Сверре Лунде Педерсен (1,86).

Нынешнее чемпионство позволило 31-летнему голландцу стать самым титулованным конькобежцем в истории Олимпиад. Теперь у него в активе четыре золота, два серебра и две бронзы.