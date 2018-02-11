Родственники осужденных по «наркотическим» статьям требуют судебной реформы

Около двух десятков родственников осужденных по уголовным статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и активисты оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) провели 11 марта в Минске пикет за судебную реформу в Беларуси.

Пикет прошел в столичном сквере Адама Мицкевича около следственного изолятора № 1 (так называемая Володарка) в рамках агитационной кампании кандидата в депутаты Мингорсовета члена Объединенной гражданской партии и активистки БХД Татьяны Усинович.

У родственников осужденных по «наркотическим» статьям, преимущественно по ст. 328 Уголовного кодекса, разные истории, но их объединяет то, что все они считают назначенные своим близким сроки заключения чрезмерно длительными. Так, оршанка Татьяна Рудакова рассказала журналистам, что ее сына, 18-летнего выпускника кадетского училища Дмитрия Рудакова, осудили на 9 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, даже не найдя никаких запрещенных веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали другого человека, который заявил, что приобрел наркотики у Рудакова. Впоследствии он отозвал свои показания, но на решение суда это никак не повлияло, и Рудакова признали распространителем.

«Как мать, я не верю, что он виноват, но если и виноват, то не давать же такие сроки тем, кто попал в такую ситуацию впервые, — сказала Татьяна Рудакова. — У него положительная характеристика из училища. Уже полгода он сидит в СИЗО Витебска, через две недели должны куда-то перевести. В изоляторе к тем, кто проходит по этой статье, фактически применяют пытки — ставят на растяжку, заставляют гулять по два часа на морозе. Они носят отличительные зеленые нашивки, к ним другое отношение. Спят в две смены, молодые ночью почти не спят».

Брестчанка Джессика Цидвинцева добивается сокращения срока заключения для своего брата Эрнеста Королюка, которого осудили якобы за распространение наркотических средств на 10 лет. Впоследствии приговор по решению Верховного суда был сокращен до 8,5 года.

«Мы не выступаем за отмену статьи 328, но хотим, чтобы сроки были гуманные. Суды первой инстанции и апелляционные суды ничего не решают, люди после следствия ждут только решения Верховного суда, который действительно вникает в дела. <…> Мы хотели бы призвать наши суды пересмотреть систему, которой они придерживаются сейчас. У нас за спиной находятся люди, которые еще верят в правосудие. Нужно в первую очередь думать о наших гражданах, о тех, кто совершил преступление, но не заслуживает таких больших сроков», — сказала Цидвинцева.

Ответственный секретарь БХД и доверенное лицо Усинович на местных выборах Денис Садовский отметил, что «проблема несправедливых судов, которые решают дела по телефонному звонку» затронула множество людей по всей стране.

«Сотни и тысячи молодых ребят по надуманным причинам садят на 5, 10 и больше лет, — сказал он. — Эту практику нужно остановить. Нужно, чтобы суды были по-настоящему независимыми, чтобы не было телефонного права. Нужны пересмотры дел по таким статьям, чтобы судебная система и правоохранительные органы занимались реальными преступниками, а не просто заключением молодых ребят ради статистики о борьбе с этой серьезной проблемой».

Садовский отметил, что активисты БХД вместе с представителями инициативы «Наше право» разработали ряд предложений по проведению судебной реформы в Беларуси. В частности, рекомендуется ввести систему выборности судей; развивать специализацию судов; заменить институт народных заседателей судом присяжных; рассматривать дела о тяжких и особо тяжких преступлениях судейской коллегией; создать систему апелляционных и кассационных судов; передать Следственный комитет в юрисдикцию Генеральной прокуратуры, а МВД сделать гражданским ведомством; придать адвокатуре реальную независимость; реформировать пенитенциарную систему с учетом международных стандартов и зарубежного опыта.

Эти предложения легли в основу коллективного обращения, в поддержку которого общественные и политические активисты собирают подписи уже около месяца. Документ планируется направить в парламент, правительство, Администрацию президента, Генпрокуратуру, Верховный и Конституционный суды и другие государственные органы.