Пайффер выиграл олимпийский спринт, лучший из белорусов — 34-й

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В олимпийском Пхёнчхане у биатлонистов прошла мужская спринтерская гонка, победителем которой стал немец Арнд Пайффер.

Чемпион прошел дистанцию без промахов за 23 минуты 38,8 секунды. Всего 4,4 секунды проиграл ему чех Михал Крчмар. Бронзовый призер итальянец Доминик Виндишь проиграл немцу 7,7 секунды.

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Вот как выступили белорусские спортсмены:

34. Владимир Чепелин — 2 промаха; 1 минута 26 секунд отставания от лидера.

35. Антон Смольский — 1; +1:27,1.

42. Сергей Бочарников — 2; +1:42,1.

71. Роман Елётнов — 6; +2:33,8.

Напомним, вчера прошел женский спринт, в котором победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшая из наших — Дарья Домрачева — финишировала девятой.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 биатлон Персона: Арнд Пайффер Доминик Виндишь Михал Крчмар Владимир Чепелин Антон Смольский Сергей Бочарников Роман Елётнов Город: Пхенчхан

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