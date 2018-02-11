В Подмосковье разбился пассажирский самолет с 71 человеком на борту

Сегодня в Подмосковье произошла авиакатастрофа — в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Как сообщает РИА «Новости», лайнер вылетел из московского аэропорта «Домодедово», на его борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Через две минуты после вылета самолет исчез с экранов радаров.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отметили в СКР.

По поручению главы ведомства, дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного следственного управления СКР.

К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Как сообщила советник главы Минтранса РФ Жанна Терехова в интервью телеканалу «Россия 24», «рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно — человеческий фактор, погодные условия».

По ее словам, о причинах и обстоятельствах произошедшего говорить еще рано.