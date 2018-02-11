Кубок федерации. Лапко проиграла Марии — Германия вышла вперед в матче с Беларусью

Третий поединок матча ¼ финала Кубка федерации Беларусь — Германия завершился победой гостей.

Вера Лапко в трех партиях уступила Татьяне Марии — 4:6, 7:5, 0:6.

Статистика (данные fedcup.com): эйсы — 0:6 в пользу Марии, двойные ошибки — 6:2, процент точности первой подачи — 63:65, процент выигрыша первой подачи — 49:79, процент точности второй подачи — 83:94, процент выигрыша второй подачи — 57:29, брейк-пойнты — 3/8 : 6/10, невынужденные ошибки — 65:33. Продолжительность 2 час 6 минут.

Счет в матче стал 2:1 в пользу немецкой команды.

Если в следующей встрече Арина Соболенко — Антония Лёттнер виктория будет на стороне немок, то Германия одержит общую победу в матче. Если же Соболенко победит, то путевка в полуфинал будет разыграна в парном поединке.