В Росавиации сообщили об обстоятельствах крушения лайнера Ан-148

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), связь с Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшем по маршруту Москва — Орск, пропала вскоре после вылета самолета из аэропорта «Домодедово».

Лайнер вылетел из аэропорта в 14:21 по московскому времени, задержка составила 21 минуту.

«Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья», — сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

В ведомстве также подтвердили, что на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящее время к поисковой операции привлечены силы Росавиации, МЧС, авиации общего назначения.

Ан-148 перестал передавать информацию о своем местонахождении недалеко от поселка Аргуново в Раменском районе Подмосковья, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Скорость самолета в последний момент передачи данных составляла 614 км/ч, он летел на высоте 990 метров.