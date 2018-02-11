Германия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпиады-2018

Сборная Германии лидирует в медальном зачете после розыгрыша 11 из 102 комплектов наград XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

Всего награды завоевали спортсмены 14 стран:

Белорусские спортсмены участвовали в двух видах программы. В мужском биатлонном спринте Владимир Чепелин занял 34-е место, Антон Смольский — 35-е, Сергей Бочарников — 42-е, Роман Елетнов — 71-е.

В мужском лыжном скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным) Михаил Семенов показал 44-е время, Юрий Остапенко — 50-е, Сергей Долидович сошел с дистанции.

«Сошел сегодня с дистанции из-за проблем с бронхами и всем, что с этим связано, — написал Долидович в социальной сети «Фэйсбук». — Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет. Это мои старые болячки. Когда температура ниже -15, стараюсь не бегать. На стадионе было -12, на дальней точке уже -17. Плюс ветер. Если и дальше будет такой мороз, то будет тяжеловато, но надеюсь на лучшее. Ну, и хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы :). Следующая гонка 16 февраля, время на восстановление есть».

Соревнования по скоростному спуску у горнолыжников с участием Юрия Данилочкина перенесены на 15 февраля из-за сильного ветра.

12 февраля в Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград.

Белорусские спортсмены выступят в горнолыжном спорте (Мария Шканова, гигантский слалом), конькобежном спорте (Марина Зуева, 1.500 м) и биатлоне (Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Надежда Скардино, Надежда Писарева; Владимир Чепелин, Антон Смольский, Сергей Бочарников в гонках преследования).