Арина Соболенко сравняла счет в матче Кубка федерации Беларусь — Германия

Арина Соболенко (63-е место в мировом рейтинге) сравняла счет в матче первого круга Мировой группы женского теннисного Кубка федерации против команды Германии — 2:2. Встреча проходит в Минске.

Соболенко выиграла у Антонии Лёттнер (149) — 6:3, 5:7, 6:2.Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

В первом воскресном поединке Вера Лапко (129), которая заменила заболевшую Александру Саснович (46), проиграла Татьяне Марии (58) — 4:6, 7:5, 0:6.

В субботу Соболенко со счетом 4:6, 6:1, 6:2 победила Марию, а Саснович уступила Лёттнер — 5:7, 4:6.

Судьба встречи решится в парном поединке: Вера Лапко (100-е место в парном рейтинге)/Лидия Морозова (63) — Анна-Лена Фридзам (330)/Анна-Лена Грёнефельд (21). В составе пар возможны замены.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где встретится с Чехией, которая досрочно победила Швейцарию (3:0). Проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе, отмечает БелаПАН.