Кубок федерации. Беларусь проиграла Германии — 2:3

Женская сборная Беларуси по теннису в первом круге Мировой группы Кубка федерации проиграла команде Германии — 2:3. Встреча прошла 10-11 февраля в Минске на «Чижовка-Арене».

В решающем поединке Арина Соболенко (195-е место в парном рейтинге ВТА) и Лидия Морозова (63) уступили Анне-Лене Грёнефельд (21) и Татьяне Марии (300) — 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

В субботу Соболенко (63-е место в одиночном рейтинге) со счетом 4:6, 6:1, 6:2 победила Марию (58), а Александра Саснович (46) уступила Антонии Лёттнер (149) — 5:7, 4:6.

В воскресенье Вера Лапко (129), которая заменила заболевшую Саснович, проиграла Марии — 4:6, 7:5, 0:6, а Соболенко была сильнее Лёттнер — 6:3, 5:7, 6:2.

В парном матче вместо Лапко вышла Соболенко, а Мария заменила Анну-Лену Фридзам (330).

В полуфинале 21-22 апреля Германия встретится на выезде с Чехией, которая в первом раунде победила Швейцарию (3:1). Беларусь в эти же сроки будет бороться за сохранение места в Мировой группе (соперника определит жребий).

В прошлом сезоне белорусская сборная дошла до финала соревнований, где проиграла США (2:3), напоминает БелаПАН.