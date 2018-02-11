«Цмоки» потерпели пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

11 февраля минский баскетбольный клуб «Цмоки» в матче Единой лиге ВТБ принимал на своей площадке одного из лидеров турнира московский ЦСКА и проиграл — 83:93 (18:32, 19:18, 16:22, 30:21).

Это пятое поражение подряд «Цмоков» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Очки в составе хозяев набирали Девон Саддлер (23), Дэвид Кравиш (14), Кристофер Черапович (12), Филип Адамович (11), Никита Мещеряков (7), Александр Кудрявцев (6), Джастин Грэй (4), Максим Салаш и Алексей Тростинецкий (3).

После 14 игр белорусский клуб с четырьмя победами и 10 поражениями занимает 10-е место среди 13 участников турнира.

4 марта «Цмоки» сыграют на выезде с «Астаной» (девятое место, 4 победы, 10 поражений), отмечает БелаПАН.