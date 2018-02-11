Ермошина: депутатство у нас в стране — это бесплатное исполнение общественных обязанностей

Избирательная кампания оживилась — такое мнение в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 11 февраля, высказала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

«У нас всегда кандидаты действовали очень скучно. Ничего кроме каких-то встреч в трудовых коллективах в период предвыборной агитации, как правило, не было. Сейчас появилось и развивается достаточно хорошо уличная агитация. То есть, возможность использования упрощенного способа организации митингов и пикетов. И наши кандидаты стали реально образовывать избирательные фонды за свой счет. И делать на них предвыборные листовки и плакаты. Оживилась избирательная кампания», — констатировала Ермошина.

Она отметила, что «депутатство у нас в стране — это бесплатное исполнение общественных обязанностей». И рассчитывать, по ее словам, «что кандидаты яро будут бороться за депутатский мандат, и активно проводить свою агитационную работу, конечно, не стоит».

Касаясь участия в местных выборах оппозиционных партий, Ермошина сказала, что «в основном они игнорируют и сейчас». По ее словам, «только четыре партии из числа оппозиционных, а их у нас порядка восьми (в выборах участвуют 15 политических партий), участвуют в выборах». «Это отнюдь не полное участие», — констатировала глава Центризбиркома.

В территориальных, окружных избирательных комиссиях, в ЦИК, как сообщила Ермошина, аккредитовано 10,5 тыс. наблюдателей. Из них у оппозиционных партий наблюдатели только в Центральной комиссии. «Их не интересует обычная работа на местах», — сделала вывод глава ЦИК.

Что касается международных наблюдателей то, по словам Ермошиной, уже аккредитовано 42 человека. Это — сотрудники дипломатических представительств, работающих в Беларуси. «В основном это европейские государства, Венесуэла, Россия, Соединенные Штаты», — рассказала глава ЦИК.