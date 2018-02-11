Момент столкновения Ан-148 с землей в Подмосковье попал на видео

Телеграм-канал Mash опубликовал запись с камеры наблюдения частного дома, на которую попал момент падения самолета Ан-148 в Подмосковье.

На видео вдалеке видно облако дыма и огня низко у земли. Предположительно, это произошло при столкновении самолета с землей, сообщает «Дождь».

По данным РБК, самолет разрушился в момент падения самолета на землю. Двигатели судна работали до последнего момента.

При крушении никто не выжил. На борту находился 71 человек — 6 членов экипажа и 65 пассажиров, среди которых были дети и иностранные граждане. По данным телеканала ОНТ, белорусских граждан на борту самолета не было.