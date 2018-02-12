Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 12 февраля

12 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горные лыжи, гигантский слалом, женщины Мария Шканова 10:15 — первый заезд 04:15 «Беларусь 5», live 07:45 13:45 — второй заезд 07:45 биатлон гонка преследования, женщины Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева 13:10 19:10 «Беларусь 5», live гонка преследования, мужчины Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский 15:00 21:00 «Беларусь 5», live конькобежный спорт, женщины, 1500 м Марина Зуева 15:30 21:30 «Беларусь 5», live