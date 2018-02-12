Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 12 февраля

/ Спорт
Просмотров: 67 Комментариев: 0

12 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горные лыжи, гигантский слалом, женщины

Мария Шканова

10:15 — первый заезд

04:15

«Беларусь 5», live 07:45

13:45 — второй заезд

07:45

биатлон

гонка преследования, женщины

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева

13:10

19:10

«Беларусь 5», live

гонка преследования, мужчины

Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский

15:00

21:00

«Беларусь 5», live

конькобежный спорт, женщины, 1500 м

Марина Зуева

15:30

21:30

«Беларусь 5», live

 

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Мария Шканова Дарья Домрачева Надежда Скардино Ирина Кривко Надежда Писарева Владимир Чепелин Сергей Бочарников Антон Смольский Марина Зуева Город: Пхенчхан

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)