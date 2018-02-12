Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 12 февраля
12 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех видах спорта.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горные лыжи, гигантский слалом, женщины
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Мария Шканова
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10:15 — первый заезд
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04:15
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«Беларусь 5», live 07:45
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13:45 — второй заезд
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07:45
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биатлон
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гонка преследования, женщины
Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева
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13:10
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19:10
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«Беларусь 5», live
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гонка преследования, мужчины
Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский
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15:00
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21:00
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«Беларусь 5», live
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конькобежный спорт, женщины, 1500 м
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Марина Зуева
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15:30
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21:30
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«Беларусь 5», live
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