Любителей порносайтов предупредили о новой угрозе

Порносайты оказались самыми опасными в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга. Об этом говорится в исследовании компании 360Netlab, частично опубликованном в блоге проекта.

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Эксперты в области кибербезопасности компании опубликовали информацию о скрытых программах для майнинга, которые хакеры и недобросовестные владельцы сайтов встраивают в веб-страницы. Специалисты обнаружили 629 ресурсов с браузерными майнерами.

Согласно обнародованной статистике, самая большая опасность для пользователей кроется в порносайтах. Они занимают почти половину списка зараженных ресурсов.

Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов.

Специалисты отметили, что для исследования вебсайтов они использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа различных аномалий в DNS-трафике. С его помощью эксперты проверили 300 тысяч самых популярных страниц по данным Alexa.

Недавно скрытые скрипты для майнинга обнаружили в рекламных баннерах на YouTube. Вредоносное ПО загружало процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрел видеоролики. Google заблокировала зараженную рекламу почти сразу после обнаружения.

Напомним, ранее сообщалось, что посетители одного из самых популярных в мире порносайтов Pornhub более года подвергались вирусной атаке.

Миллионы пользователей вынуждены были устанавливать фальшивые обновления для браузеров, так как экран предупреждал: без этого дальнейший просмотр будет невозможен.