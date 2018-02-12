Эксперты высказывают разные мнения по поводу возможного теракта на борту Ан-148

Одна из популярных версий, которые ходят в сети о причинах трагедии в Раменском районе, где разбился пассажирский лайнер Ан-148, является теракт.

Ее придерживаются и некоторые независимые эксперты. Так, о том, что на борту самолета произошел террористический акт в эфире «Коммерсант FM» заявил авиаэксперт, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам специалиста, пилоты должны отчитываться о любых внештатных ситуациях, которые происходят на борту лайнера: «Всегда идет доклад, когда есть время для этого – это закон для летчика. Что-то быстро разрушило самолет еще в воздухе».

Он отметил, что вероятность теракта составляет 90%.

В пользу этой версии говорит большой разлет обломков самолета, резкое прекращение радиосвязи с бортом, а также свидетельства очевидцев о якобы громком взрыве во время крушения.

Однако уже сообщается, что эксперты-взрывотехники не обнаружили следов взрывчатых веществ на двигателях, а картина трагедии свидетельствует о том, что разрушение самолета произошло от удара о землю, а не в воздухе.

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), связь с Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшем по маршруту Москва — Орск, пропала вскоре после вылета самолета из аэропорта «Домодедово».

Лайнер вылетел из аэропорта в 14:21 по московскому времени, задержка составила 21 минуту.

Очевидцы сообщили, что взрыв прогремел еще когда самолет находился в воздухе.

Вечером в воскресенье была опубликована запись с камеры наблюдения частного дома, на которую попал момент падения Ан-148 в Подмосковье.