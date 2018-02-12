В Минской области активизировались рецидивисты

Два похожих преступления совершили в минувшую субботу, десятого февраля, ранее судимые, сообщили в понедельник в милиции.

Так, в 16:25 в городском поселке Старобин (Солигорский район) ранее неоднократно судимый мужчина выломал дверь, проник в дом и открыто похитил телевизор, DVD-плеер и скрылся. Потерпевший обратился в милицию, после чего на подозреваемого оперативно надели наручники.

В этот же день в 19:30 в дом жителя деревни Светлица (Березинский район) через незакрытую дверь проник неизвестный, открыто похитил ноутбук и скрылся. Установлено, что преступление совершил ранее судимый за грабеж житель деревни Осово, который задержан.