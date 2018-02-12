Американская сноубордистка Джейми Андерсон стала двукратной олимпийской чемпионкой

Свое второе олимпийское золото завоевала сноубордистка из США Джейми Андерсон. Сегодня она стала сильнейшей в слоупстайле.

Второе место заняла канадка Лори Блуин. Третьей стала представительница Финляндии Энни Рукаярви.

Вот какие результаты в финальных соревнованиях показали призеры:

1. Джейми Андерсон (США) — 83,00 балла.

2. Лори Блуин (Канада) — 76,33.

3. Энни Рукаярви (Финляндия) — 75,38.

Это уже вторая высшая награда на Олимпиадах в активе Джейми — четыре года назад в Сочи ей также не было равных.

Победа Андерсон принесла в копилку американской сборной четвертую олимпийскую медаль (два золота, по одному серебру и бронзе).