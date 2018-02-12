Американская сноубордистка Джейми Андерсон стала двукратной олимпийской чемпионкой
Свое второе олимпийское золото завоевала сноубордистка из США Джейми Андерсон. Сегодня она стала сильнейшей в слоупстайле.
Второе место заняла канадка Лори Блуин. Третьей стала представительница Финляндии Энни Рукаярви.
Вот какие результаты в финальных соревнованиях показали призеры:
1. Джейми Андерсон (США) — 83,00 балла.
2. Лори Блуин (Канада) — 76,33.
3. Энни Рукаярви (Финляндия) — 75,38.
Это уже вторая высшая награда на Олимпиадах в активе Джейми — четыре года назад в Сочи ей также не было равных.
Победа Андерсон принесла в копилку американской сборной четвертую олимпийскую медаль (два золота, по одному серебру и бронзе).
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