На пожаре в Быховском районе погибли два человека
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В воскресенье, 11 февраля, в Быховском районе огонь унес жизни двух человек.
Фото pixabay.com
Трагедия произошла вечером в деревне Кузьковичи.
По информации регионального управления МЧС, когда расчеты спасателей прибыли на место происшествия, деревянный одноэтажный дом уже полыхал.
Интересно, что дом был не электрифицирован (отключен за неуплату в 2015 году).
Во время тушения пожара в комнате на стуле был обнаружен погибший 52-летний хозяин, а во второй комнате на кровати обнаружен труп находившегося в гостях 65-летнего жителя этой же деревни.
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