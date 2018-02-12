На пожаре в Быховском районе погибли два человека

В воскресенье, 11 февраля, в Быховском районе огонь унес жизни двух человек.

Фото pixabay.com

Трагедия произошла вечером в деревне Кузьковичи.

По информации регионального управления МЧС, когда расчеты спасателей прибыли на место происшествия, деревянный одноэтажный дом уже полыхал.

Интересно, что дом был не электрифицирован (отключен за неуплату в 2015 году).

Во время тушения пожара в комнате на стуле был обнаружен погибший 52-летний хозяин, а во второй комнате на кровати обнаружен труп находившегося в гостях 65-летнего жителя этой же деревни.