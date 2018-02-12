В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы

Белорусским туристам, которые собрались на отдых в Турцию, впору хорошо задуматься о целесообразности вояжа. Отмечается, что на севере страны с подозрением на заражение сибирской язвы уже погиб один человек, а более 70 — госпитализированы.

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Как сообщается, одна женщина умерла в больнице, состояние остальных госпитализированных не разглашается.

По данным местных СМИ, в причерноморской провинции Трабзон в одном из местных хозяйств у коровы была обнаружена сибирская язва. Ее хозяин заколол больное животное и… раздал мясо соседям и друзьям.

На данный момент известно, что скончавшаяся женщина стала жертвой именно этой болезни. Сибирская диагностирована еще трех пациентов.

Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, протекающая преимущественно в виде кожной формы, значительно реже — в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса. Сибирская язва широко распространена во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

Эта инфекция относится к зоонозам — то есть человек заболевает или от самого зараженного животного, или от его шкуры и шерсти.

В начале века заболеваемость сибирской язвой в России носила массовый характер. В период с 1901 по 1910 годы эта тяжелая инфекция ежегодно поражала более 16 тысяч человек. И теперь в России ежегодно регистрируется от 15 до 50 случаев сибирской язвы. Следует отметить, что практически все они носят профессиональный характер, то есть страдают люди, работающие с животными.

В нашей стране за последние 10 лет случаи заболевания сибирской язвой не регистрировались.