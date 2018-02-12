Видеофакт. В Светлогорском районе «Мерседес» вылетел в кювет и перевернулся

В субботу, десятого февраля, спасатели Светлогорского РОЧС пришли на помощь попавшим в дорожно-транспортное происшествие водителю и пассажирам микроавтобуса «Мерседес-Спринтер».

Как сообщается, ДТП произошло недалеко от деревни Селищи на трассе Паричи — Мозырь. Микроавтобус, 2003 года выпуска, вылетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в салоне «Мерседеса» находилось три человека, которые, к счастью, не пострадали.

Работниками МЧС автомобиль был поставлен на колеса, после чего извлечен из кювета.