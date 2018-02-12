Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов

В ходе проверки в пункте пропуска «Котловка» легкового автомобиля «Мицубиси», который ехал из Литовы по «зеленому» коридору, сотрудники Гродненской таможни обнаружили более 500 медицинских инструментов и приборов.

Гражданин России сообщил, что перевозит вещи «для личного пользования».

Среди обнаруженного — хирургические щипцы, термометры, зажимы и нитки, стетофонендоскопы и др. Общий вес всего груза составил около 90 килограммов. Исходя из количества, веса и характера перемещаемого товара, он не может быть отнесен к товарам для личного пользования.

Решением суда Октябрьского района Гродно россиянин привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП.