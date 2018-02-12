ОДКБ готовит масштабную операцию «Нелегал-2018»

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности в Москве 14 февраля состоится заседание международного штаба операции «Нелегал-2018».

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в состав международного штаба операции «Нелегал» входят уполномоченные представители национальных штабов государств — членов организации от органов внутренних дел (полиции), органов государственной (национальной) безопасности и пограничных служб, а также подразделений финансовых разведок, пишет БелаПАН.

В ходе заседания члены международного штаба планируют рассмотреть итоги проведения в формате ОДКБ оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции под условным наименованием «Нелегал-2017», согласуют общий замысел и план проведения в формате ОДКБ операции «Нелегал» в 2018 году и ее организационно-техническое, аналитическое и информационное обеспечение.

Также обсудят другие вопросы связанные с совершенствованием работы по противодействию незаконной миграции на территории государств — членов ОДКБ.