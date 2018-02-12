В Беларуси крадут деньги у абонентов сотовой связи

По данным Министерства внутренних дел, в Беларуси появилась новая разновидность киберпреступлений — хищение денег абонентов сотовой связи с помощью мобильного банкинга. Инструментом для совершения преступления служит смартфон самого потерпевшего.

Как сообщается на сайте милицейского ведомства со ссылкой на заместителя начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Владимира Зайцева, преступники ищут жертв в общественных местах, а иногда просто обращаются к своим знакомым и просят телефон, чтобы сделать звонок.

«Когда аппарат попадает в руки афериста, он делает вид, что набирает номер, а на самом деле при помощи USSD-запроса или выхода в интернет активирует предоставляемую некоторыми операторами сотовой связи услугу мобильного банкинга. Она позволяет осуществить платежные операции с лицевого счета абонента и получить у оператора сотовой связи лимитированный микрозаем. Сумма, поступившая хозяину гаджета, в несколько касаний переводится на российские абонентские номера или банковские счета. Туда же могут уйти и средства с баланса мобильного телефона. Все это занимает буквально пару минут, — рассказал Владимир Зайцев. — В результате ничего не подозревающие граждане мало того, что остаются без денег, так еще вынуждены погашать микрозаем вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга».

По словам представителя МВД, несмотря на то что такой вид хищений появился в конце прошлого года, буквально через месяц сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий уже провели задержания причастных к этому лиц. Двое мужчин по предварительному сговору занимались противоправной деятельностью в Могилеве и Минске.

Еще один гражданин промышлял подобным на территории Минской области. Возбуждены дела по ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Сейчас по обоим случаям установлено не менее пятнадцати потерпевших.

«Есть основания полагать, что эпизодов было гораздо больше. Пока же общая сумма ущерба составляет более 2 тысяч рублей», — сказал Зайцев.