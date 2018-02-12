Составлен топ главных бизнесменов Беларуси

/ Экономика
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Самым успешным белорусским бизнесменом признан Александр Мошенский, чьи компании «Санта Импэкс Брест», «Санта Бремор», «Савушкин продукт», «Русское море» известны не только в стране, но и за пределами Беларуси.

Составлен рейтинг самых успешных белорусских бизнесменов
28 июня 2013 года Александр Лукашенко вручил Александру Мошенскому орден Отечества III степени / Фото пресс-службы президента

В своем традиционном рейтинге выдающихся бизнесменов современной Беларуси (1992-2017гг.) «Ежедневник» пишет, что 47-летний бизнесмен возглавил бизнес в 2000 году.

Вот кто еще вошел в топ-10:

2. Аркадий Добкин (57 лет, EPAM Systems).

3. Олег Хусаенов (53 года, «Зубр Капитал», «Атлант-М»).

4. Виктор Кислый (41 год, Wargaming).

5. Сергей Костюченко (61 год, «Приорбанк»).

6. Валентин Байко (47 лет, «Конте Спа», Брестский чулочный комбинат, Туровский молочный комбинат).

7. Юрий Чиж (54 года, «Трайпл», ФК «Динамо-Минск», ProStore, «Кварцмелпром», Березовский комбинат силикатных изделий, «Данпрод», «Акватрайпл», Минский завод игристых вин).

8. Александр Пупейко (63 года, «Пуше», «Олимп»).

9. Виталий Арбузов (53 года, Fenox Automative Components, Fenox Venture Capital, Preston).

10. Александр Центер (51 год, «А-100»).


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Тэги: бизнес рейтинг Персона: Александр Мошенский Аркадий Добкин Олег Хусаенов Виктор Кислый Сергей Костюченко Валентин Байко Юрий Чиж Александр Пупейко Виталий Арбузов Александр Центер

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