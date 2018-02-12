Составлен топ главных бизнесменов Беларуси

Самым успешным белорусским бизнесменом признан Александр Мошенский, чьи компании «Санта Импэкс Брест», «Санта Бремор», «Савушкин продукт», «Русское море» известны не только в стране, но и за пределами Беларуси.

28 июня 2013 года Александр Лукашенко вручил Александру Мошенскому орден Отечества III степени / Фото пресс-службы президента

В своем традиционном рейтинге выдающихся бизнесменов современной Беларуси (1992-2017гг.) «Ежедневник» пишет, что 47-летний бизнесмен возглавил бизнес в 2000 году.

Вот кто еще вошел в топ-10:

2. Аркадий Добкин (57 лет, EPAM Systems).

3. Олег Хусаенов (53 года, «Зубр Капитал», «Атлант-М»).

4. Виктор Кислый (41 год, Wargaming).

5. Сергей Костюченко (61 год, «Приорбанк»).

6. Валентин Байко (47 лет, «Конте Спа», Брестский чулочный комбинат, Туровский молочный комбинат).

7. Юрий Чиж (54 года, «Трайпл», ФК «Динамо-Минск», ProStore, «Кварцмелпром», Березовский комбинат силикатных изделий, «Данпрод», «Акватрайпл», Минский завод игристых вин).

8. Александр Пупейко (63 года, «Пуше», «Олимп»).

9. Виталий Арбузов (53 года, Fenox Automative Components, Fenox Venture Capital, Preston).

10. Александр Центер (51 год, «А-100»).