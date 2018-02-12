Дальмайер выиграла пасьют, лучшая из белорусок Скардино — 14-я
Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования в олимпийском Пхёнчхане.
К золоту спринта представительница Германии добавила высшую награду в пасьюте.
Чемпионка прошла дистанцию с одним промахом за 30 минут 35,3 секунды.
Словачка Анастасия Кузьмина промазав четыре раза остала от победительницы на 29,4 секунды.
Бронза у француженки Анаис Бескон — 1 промах, +29,6.
Результаты белорусок:
14. Надежда Скардино — 1 промах; +2:07.4.
17. Ирина Кривко — 2; +2:18.7.
37. Дарья Домрачева — 6; +3:51.5.
44. Надежда Писарева — 3; +4:35.0.
Сегодня состоится также мужской спринт на 12,5 км с участием Владимира Чепелина (34-й стартовый номер), Антона Смольского (35-й) и Сергея Бочарникова (42-й).
Женщины очередной комплект наград разыграют 14 февраля (индивидуальная гонка на 15 км).
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