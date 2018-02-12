Дальмайер выиграла пасьют, лучшая из белорусок Скардино — 14-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования в олимпийском Пхёнчхане.

К золоту спринта представительница Германии добавила высшую награду в пасьюте.

Чемпионка прошла дистанцию с одним промахом за 30 минут 35,3 секунды.

Словачка Анастасия Кузьмина промазав четыре раза остала от победительницы на 29,4 секунды.

Бронза у француженки Анаис Бескон — 1 промах, +29,6.

Результаты белорусок:

14. Надежда Скардино — 1 промах; +2:07.4.

17. Ирина Кривко — 2; +2:18.7.

37. Дарья Домрачева — 6; +3:51.5.

44. Надежда Писарева — 3; +4:35.0.

Сегодня состоится также мужской спринт на 12,5 км с участием Владимира Чепелина (34-й стартовый номер), Антона Смольского (35-й) и Сергея Бочарникова (42-й).

Женщины очередной комплект наград разыграют 14 февраля (индивидуальная гонка на 15 км).