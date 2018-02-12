Резня в Кобрине: убита женщина, ее муж находится в реанимации

Следователи устанавливают обстоятельства нападения в Кобрине вечером 11 февраля на супружескую пару.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, около 20.30 на одной из улиц райцентра 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу неизвестный нанес множественные удары ножом по различным частям тела.

Пострадавших доставили в больницу, где около 21.30 женщина скончалась. Ее супруг находится в реанимационном отделении.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 14 и п.1 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Следователи совместно со специалистами Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли следы, в том числе биологические.