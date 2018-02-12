СКР: в момент крушения Ан-148 находился в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета

Российские следователи опровергают заявления некоторых очевидцев, что самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» взорвался в воздухе до падения на землю.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР продолжается расследование авиакатастрофы, произошедшей в воскресенье 11 февраля в Раменском районе.

Как отмечается, по этому делу работает следственная группа из более ста сотрудников, которые одновременно работают в нескольких регионах.

На данный момент установлено, что «в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета».

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), связь с Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшем по маршруту Москва — Орск, пропала вскоре после вылета самолета из аэропорта «Домодедово».

Лайнер вылетел из аэропорта в 14:21 по московскому времени, задержка составила 21 минуту.

Очевидцы сообщили, что взрыв прогремел еще когда самолет находился в воздухе.

Вечером в воскресенье была опубликована запись с камеры наблюдения частного дома, на которую попал момент падения Ан-148 в Подмосковье.

Некоторые эксперты уверены на 90% в том, что на борту воздушного судна произошел теракт.