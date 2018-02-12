Дашкевича и Пальчиса после акции у барбершопа «Чекист» будут судить за мелкое хулиганство

Одного из лидеров не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича и блогера Эдуарда Пальчиса будут судить за мелкое хулиганство после посещения минского барбершопа «Чекист», где они предложили владельцам сменить название заведения.

Как сообщил БелаПАН Дашкевич, сегодня в своем почтовом ящике он обнаружил копию милицейского протокола об административном правонарушении, составленного в его отношении 6 февраля. Дашкевича обвиняют в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП).

По версии милиции, в столичном барбершопе «Чекист» 9 января он «упорно навязывал свое присутствие» администрации заведения, «в ультимативной форме требовал изменить название и мебель, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировал».

Протокол составлен по итогам рассмотрения заявления в милицию на Дашкевича, поданного владельцами организации.

«Идут дни, проходят десятилетия, а в чекистских подходах ничего не меняется — доносы, фальсификации, лживые приговоры», — прокомментировал активист.

В свою очередь Пальчис сообщил в «Фейсбуке», что в его отношении также составлен протокол за «мелкое хулиганство».

Акция протеста прошла 9 января у столичного барбершопа «Чекист», который открылся на улице Тимирязева. Активисты демсил Дмитрий Дашкевич и Эдуард Пальчис протестовали против названия, которое владельцы салона выбрали для своего заведения.