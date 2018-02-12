Фуркад выиграл олимпийский пасьют, лучший из белорусов Смольский — 33-й

Лидер Куба мира Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования, прошедшей в олимпийском Пхёнчхане.

Допустив один промах, француз пролетел дистанцию за 32 минуты 51,7 секунды. Серебро в упорной борьбе добыл швед Себастьян Самуэльссон (1 промах, +12.0), а бронза будет вручена немцу Бенедикту Доллю (1; +15.1).

Белорусские участники пасьюта финишировали в четвертом десятке:

33. Антон Смольский — 3 промаха; +3:52.4.

36. Владимир Чепелин — 6; +4:12.9.

37. Сергей Бочарников — 6; +4:23.9.

Напомним, ранее немка Лаура Дальмайер стала победительницей женской гонки преследования в олимпийском Пхёнчхане.