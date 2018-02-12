Победительнице конкурса «Мисс Беларусь-2018» подарят Geely Atlas

Завершились кастинги национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018». Творческая группа проекта проехала по всем областным городам. Финальные отборы прошли в Минске 10 и 11 февраля.

Фото Дмитрия Руденко

К отборочным этапам было допущено в общей сложности более семисот белорусок, около трехсот из них претендуют на попадание в финальное шоу. Организатором конкурса теперь предстоит проанализировать анкеты девушек.

«Будет анализироваться все: анкеты, их фото, видео и даже аккаунты в социальных сетях! Дальше будут выбраны от восьмидесяти до ста девушек, которые будут приглашены в Минск для собеседований и интервью, по результатам которых расширенная отборочная комиссия выберет около тридцати участниц, они и будут бороться за звание самой красивой белоруски в финале конкурса», — рассказал директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ Иван Подрез.

Само шоу, которое состоится 4 мая в столичном Дворце спорта, ждут изменения. «От конкурса к конкурсу мы ищем новые режиссерские решения. В этом году хотим отойти от привычного дефиле, планируем сделать большие красивые хореографические постановки. Это очень усложнит задачу девушкам, а также сам процесс подготовки. В том числе поэтому во время отборочных туров мы обращали особое внимание на пластику движений», — отметила главный режиссер телеканала ОНТ Анжелина Микульская.

Победительница, помимо короны и права представлять нашу страну на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин (12 250 рублей) и внедорожник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов «Первая вице-мисс» и «Вторая вице-мисс». Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для победительниц других номинаций.