На две службы маршрутных такси завели уголовные дела

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Финансовая милиция КГК завершила проверку деятельности двух служб маршрутных такси в Минской области. Они возили пассажиров на междугородних и пригородных сообщениях и скрывали выручку, сообщает пресс-служба ведомства. 

С января 2015 по сентябрь 2017 года руководство служб не отражало доходы в бухгалтерском учете: обнулировало кассовые аппараты или не проводило наличную выручку по ним. По изъятой документации выяснилась сумма неуплаты налогов — около 200 тысяч рублей. 

Сотрудники госконтроля допросили водителей и те сознались, что скрывали выручку по указанию руководства. 

Имущество фигурантов уголовного дела на сумму более 450 тысяч рублей арестовали.


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Тэги: КГК маршрутные такси

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