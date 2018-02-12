На две службы маршрутных такси завели уголовные дела

Финансовая милиция КГК завершила проверку деятельности двух служб маршрутных такси в Минской области. Они возили пассажиров на междугородних и пригородных сообщениях и скрывали выручку, сообщает пресс-служба ведомства.

С января 2015 по сентябрь 2017 года руководство служб не отражало доходы в бухгалтерском учете: обнулировало кассовые аппараты или не проводило наличную выручку по ним. По изъятой документации выяснилась сумма неуплаты налогов — около 200 тысяч рублей.

Сотрудники госконтроля допросили водителей и те сознались, что скрывали выручку по указанию руководства.

Имущество фигурантов уголовного дела на сумму более 450 тысяч рублей арестовали.