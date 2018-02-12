Дарья Домрачева: у меня уже третья Олимпиада, но чтобы вот так было ветрено…

Одной из причин своего неудачного выступления в олимпийской гонке преследования белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала ветреную погоду. Домрачева с шестью промахами (0+1+1+4) финишировала только 37-й.

В комментарии пресс-службе НОК Беларуси, Домрачева сказала, что попросту не совладала с такими внешними факторами: «У меня уже третья Олимпиада, но чтобы вот так было ветрено… Не припомню подобного в Ванкувере или в Сочи».

«Гонка на гонку не приходится, — отметила Дарья Домрачева. — Все-таки Олимпийские игры — это соревнования ни с чем не сравнимые: ни по накалу страстей, ни уровню волнения».

Белорусская биатлонистка сказала, что жизнь продолжается, и она будет готовиться к новым стартам.

Лучший результат в гонке преследования среди белорусок показала Надежда Скардино — 14-е место с одним промахом. Стартовала Надежда с 36-й позиции.

«Я довольна своим сегодняшним выступлением. Можно сказать, что ветер меня пощадил на стрельбе лежа. Когда я приходила на рубеж, то в это время было затишье, и мне было легко стрелять. Но один раз все же промазала на «стойке». Сама виновата — дернула винтовку», — рассказала Скардино журналистам.

Она отметила, что хоть многие и жалуются на погодные условия в Пхенчхане, но она уже привыкла к таким условиям.

Следующий старт у женщин в биатлоне запланирован на 14 февраля — индивидуальная гонка на 15 км.

Фото пресс-службы НОК Беларуси