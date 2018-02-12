Выбросила собаку — изъяли ребенка

В Витебске будут судить 35-летнюю женщину за жестокое обращение с собакой — она выбросила ее с восьмого этажа.

Витебчанка объяснила, что тем самым она наказала домашнее животное «за нарушение санитарных норм и за повреждение предметов домашнего обихода». От падения на землю собака погибла. Это случилось 26 ноября 2017 года.

«Несмотря на то что женщина могла передать собаку иным лицам либо в приют для животных, она не желала обременять себя лишними проблемами и заботами и избавилась от животного. В это время в квартире находилась ее 11-летняя дочь, к возможным переживаниям которой обвиняемая отнеслась безразлично», — сказала официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

Женщине предъявили обвинение за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Сейчас она находится дома под подпиской о невыезде. Так как семья находится в социально опасном положении, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних из семьи изъяли ребенка — теперь он будет жить у родственников.