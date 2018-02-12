В Бресте задержали наркомана из Голландии

/ Происшествия
Просмотров: 228 Комментариев: 0

Сильнодействующее психотропное вещество трамадол обнаружили у 57-летнего гражданина Нидерландов, который пытался въехать в Беларусь через пункт пропуска «Брест», сообщает пресс-служба погранкомитета. 

Пограничники нашли трамадол в ходе досмотра легкового автомобиля Volkswagen, на котором 12 февраля приехал турист. У него изъяли 16 таблеток наркотиков.

Похожий случай произошел 9 февраля на автомобильном пункте пропуска «Бенякони». Лидские пограничники с помощью служебной собаки нашли 19 таблеток псевдоэфедрина. Их спрятал в подлокотнике своего автомобиля Audi гражданин Беларуси.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: трамадол псевдоэфедрин наркотики психотропное вещество ГПК

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)