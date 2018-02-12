Белорусская конькобежка Марина Зуева дисквалифицирована на дистанции 1500 м

Неудачно сложился забег на олимпийской дистанции 1500 метров для 25-летней белорусской конькобежки Марины Зуевой. За нарушение правила приоритета спортсменка была дисквалифицирована.

Дистанцию Зуева преодолела за 1 мин. 58,95 секунды. Без учета дисквалификации в итогом зачете этот результат позволил бы белорусской спортсменке занять 17-е место.

Олимпийской чемпионкой стала Ирен Вюст из Нидерландов. Для нее это вторая медаль Пхенчхана (на дистанции 3000 м она была второй) и пятый олимпийский титул.

Второе место заняла японка Михо Такаги, проигравшая Вюст 0,2 секунды. У японки это первая олимпийская медаль в карьере.

Бронзовая медаль еще у одной голландской конькобежки Маррит Ленстра (+0,91). На Олимпиаде в Сочи она была чемпионом в командной гонке.

Для Марины Зуевой сегодняшние соревнования стали вторыми в Пхенчхане. Ранее на дистанции 3000 м она показала 11-й результат. Белоруска примет участие еще в двух видах программы: 5000 м (16 февраля) и масс-старт (24 февраля).