В Киеве задержали Саакашвили

Спецназ задержал экс-президента Грузии возле киевского ресторана «Сулугуни», сообщил в Facebook соратник политика Давид Сакварелидзе​.

Политик в компании пяти человек обедал на втором этаже ресторана, когда туда ворвались спецназовцы в масках и с автоматами.

Лидера Руха новых сил задержали по запросу Миграционной службы. В Госпогранслужбе инцидент пока не комментируют. Другие силовые структуры открестились от задержания политика: спикеры Службы безопасности и Генпрокуратуры заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

По решению суда Саакашвили депортировали «в страну предыдущего пребывания», то есть, в Польшу. В Грузии его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по «делу Сандро Гиргвлиани».