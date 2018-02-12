Лебедько ездил без прав. Милиция опубликовала видео задержания политика

Сотрудники Брестского УВД объяснили, за что задержали лидера оппозиционной партии Анатолия Лебедько — срок действия его водительского удостоверения истек почти год назад.

Жабинсковская ГАИ остановила автомобиль «Фольксваген Джетта» лидера Объединенной гражданской партии 9 февраля. Лебедько якобы проигнорировал требования ее сотрудников предъявить документы на автомашину и водительское удостоверение.

Политика доставили в Жабинковский РОВД, где выяснили, что он не имел права управлять транспортным средством. Срок действия его водительского удостоверения истек весной 2017 года.

На Лебедько составили административные протоколы за управление транспортным средством лицом без прав и за неповиновение требованию должностного лица. Его задержали, а автомобиль изъяли. Выходные Лебедько провел в изоляторе временного содержания в Кобрине.

Лебедько намерен подать видеообращение в Генеральную прокуратуру и министру внутренних дел. «Это пытки по международным стандартам. Все трое суток я провел под одеялом. Это ужас. Как там люди сидят месяцами, я просто не знаю», — отметил он и добавил, что в изоляторе отказался от приема пищи.

Суд над ним должен был состояться 12 февраля, но был перенесен на 23 февраля.

Накануне задержания политик участвовал в пикете кандидатов в депутаты местных советов от ОГП и снимал на видео, как в Бресте проходит сбор подписей против строительства аккумуляторного завода.