Сын уроженца Минска возглавил Гарвардский университет

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Новым президентом одного из ведущих университетов мира стал американский юрист и экономист Лоуренс Селдон Бэков. В новой должности он начнет работать 1 июля. 

На сайте Гарварда написано, что отец Лоуренса приехал в США из Минска чтобы «избежать погромов».

Сам он родился в 1951 году в Детройте. Он получил степень бакалавра экономики в Массачусетском технологическом институте, степень Ph.D. — в Гарварде, 24 года работал профессором в Массачусетском технологическом институте, с 2001 до 2011 года являлся президентом частного исследовательского университета Тафтса, после чего перешел в Гарвард.


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Тэги: Гарвард уроженец Беларуси Персона: Лоуренс Селдон Бэков

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