В Молдове запретили российские новости. При пророссийском президенте

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С 12 февраля в Молдове прекратили ретрансляцию новостей российских телеканалов. Запрещено показывать новостные, политические, аналитические и военные программы, сообщает Infotag.md.

На телеканале Prime, который ретранслирует программы Первого канала сегодня не показали традиционные новости и аналитическую передачу «Время покажет». Прекратили транслировать новости и каналы РТР-Молдова и РЕН-ТВ Молдова.

Согласно принятому закону, запрет связан с «информационной безопасностью Молдовы».


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Тэги: Молдова-Россия пророссийские настроения российское ТВ Первый канал

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