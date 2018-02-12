В Молдове запретили российские новости. При пророссийском президенте

С 12 февраля в Молдове прекратили ретрансляцию новостей российских телеканалов. Запрещено показывать новостные, политические, аналитические и военные программы, сообщает Infotag.md.

На телеканале Prime, который ретранслирует программы Первого канала сегодня не показали традиционные новости и аналитическую передачу «Время покажет». Прекратили транслировать новости и каналы РТР-Молдова и РЕН-ТВ Молдова.

Согласно принятому закону, запрет связан с «информационной безопасностью Молдовы».