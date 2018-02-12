Компании задержанного Кныровича грозит банкротство

Начато производство по делу о банкротстве в отношении компании «СарматТермо-Инжиниринг» находящегося под стражей бизнесмена Александра Кныровича.

Дело возбудили по заявлению кредитора компании — ООО «Кентавр-Энерго». Судебное производство начали 24 января. Защитный период — до 20 марта 2018 года.

Кныровичу предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в феврале 2017 года, спустя две недели после задержания. По информации КГБ, с 2014 года представители его компании «путем сговора и подкупа» проводили заказные биржевые торги для реализации дорогостоящей продукции.

Ситуацию с задержанием бизнесмена прокомментировал и Лукашенко: «На нем клейма ставить негде. Как окунулись — там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили там все эти темные бухгалтерии у него».