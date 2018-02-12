«Североамериканский тупик». В России хотят поменять адрес посольства США

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил поменять почтовый адрес здания посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1. Городские власти рассмотрят этот вопрос на заседании рабочей группы межведомственной комиссии по наименованию объектов, сообщает Мoslenta.ru

Пока внутридворовой проезд к Дому Наркомфина безымянный. «Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика», — заявил депутат.

Парламентарий предложил дать ему адрес в честь «навязчивой внешней политики США». Он сказал об этом после переименования в Вашингтоне площади, на котором располагается российское посольство. Сейчас она носит имя Бориса Немцова.