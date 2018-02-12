Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 13 февраля

13 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и лыжных гоках.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горнолыжный спорт, мужчины, комбинация Юрий Данилочкин 11:30 — скоростной спуск 05:30 «Беларусь 5», live, 07:55 14:00 — комбинация 09:00 лыжные гонки, спринт женщины: Полина Сероносова, Анастасия Кириллова, Валентина Каминская, Юлия Тихонова 17:30 — квалификация 11:30 «Беларусь 5», live 20:00 — четвертьфинал, полуфинал, финал 14:00 мужчины: Александр Воронов 18:05 — квалификация 12:05 20:25 — четвертьфинал, полуфинал, финал 14:25