Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 13 февраля
13 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и лыжных гоках.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт, мужчины, комбинация
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Юрий Данилочкин
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11:30 — скоростной спуск
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05:30
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«Беларусь 5», live, 07:55
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14:00 — комбинация
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09:00
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лыжные гонки, спринт
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женщины:
Полина Сероносова, Анастасия Кириллова, Валентина Каминская, Юлия Тихонова
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17:30 — квалификация
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11:30
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«Беларусь 5», live
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20:00 —
четвертьфинал, полуфинал, финал
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14:00
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мужчины:
Александр Воронов
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18:05 — квалификация
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12:05
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20:25 — четвертьфинал, полуфинал, финал
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14:25
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