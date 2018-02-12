ООН рассмотрит возможность участия белорусов в миротворческом контингенте на Донбассе

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который теперь является советником президента Порошенко, подготовил отчет для ООН о применении контингента на Донбассе в 20 тысяч военных и 4 тысяч полицейских, сообщает «Голос Америки».

«Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», — сказал соавтор отчета Ричард Гован.

Создание миротворческих сил, по мнению Гована, позволит провести местные выборы в Украине, что является ключевой частью Минских договоренностей. Присутствие миротворцев он видит на «два года в целом».